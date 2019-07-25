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Полезное | Популярность Бузовой поставили под сомнение

25.07.2019|22:03
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То, чем так сильно гордится певица и телеведущая Ольга Бузова, вполне оказаться большим обманом. Светская львица не раз заявляла, что обладает огромной армией поклонников, которые регулярно посещают ее концерты и подписаны на страничку звезды в социальной сети Instagram.

В рейтинге самых популярных российских Insta-блогеров Бузова входит в десятку, имея более 16 миллионов фолловеров. Выяснилось, что скорее всего около 10 процентов из них являются обыкновенными ботами.

Маркетинговое агентство Yoloco исследовало аудиторию Ольги Бузовой (16,1 млн) и Хабиба Нурмагомедова (15,5 млн). Выводы оказались довольно неожиданными: у них 10% «общих» пользователей, которые подписаны на оба аккаунта. Это 1,5 миллиона пользователей.

Аналитики отмечают, примерно 900 000 являются подозрительными аккаунтами, а говоря простым языком — ботами. Из объединяет: общие увлечения, возраст, пол и регион проживания.

В последнее время Бузова не перестает удивлять и обманывать. Видимо ничем другим Ольга зацепить аудиторию не может. Вчера она заявила о том, что дает последний концерт, что в итоге оказалось ложью.

Ее мать внесла ясность в ситуацию. Оказывается, телеведущая подразумевала, что в ноябре состоится ее последнее шоу – «Под звуки поцелуев». А затем Бузова начнет работу над новой концертной программой.

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