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Полезное | Ляйсан Утяшева отправилась на рыбалку с Волей в вечернем платье

25.07.2019|14:22
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Гимнастка показала в Instagram, как отдыхает вместе с супругом Павлом Волей и детьми. Ляйсан Утяшева выбрала для морской рыбалки необычный наряд.

Телеведущая показала, как умеет ловить рыбу. Ляйсан Утяшева призналась, что ей очень нравится это занятие, хоть его и не считают женским.

"Рыбалка – моя страсть, медитация, как угодно... Азарт, вода и свежий воздух... Любовь к рыбалке привил мне дедушка с четырех лет. И вот уже 30. Мои говорят, что я "фартовая", – написала супруга шоумена Павла Воли. На кадрах девушка предстала в длинном вечернем платье черного цвета в горох.

Пользователи соцсети сочли выбор такого наряда странным для подобного мероприятия. Но нашлись и те, кто восхитился внешним видом телеведущей.

"А на рыбалку можно было так нарядно ходить? Вот я лошара, могла бы всю рыбу с рыбаками давно покорить. Сидела в тени своего все эти годы. Спасибо, Леся!", "Класс! А платье – бомба!", "Вау! В платье? Серьезно?" – приводит комментарии подписчиков Ляйсан Утяшевой "Пятый канал". "Платье в горошек на удачу", – объяснила свой выбор спортсменка.

Напомним, ранее Ляйсан Утяшева перекрасила волосы, став блондинкой. Поклонники разделились на два лагеря: одним новый имидж звезды пришелся по вкусу, другие же, напротив, раскритиковали столь радикальные изменения во внешности ведущей.

Источник — dni.ru
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Гость|25.07.2019 15:04|

Короли деградации

Имя: Гость
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