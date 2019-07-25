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Полезное | Чемпион мира предложил провести бой между Киркоровым и Леонтьевым

25.07.2019|13:37
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Знаменитых артистов отправили на ринг. Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик готов заплатить за то, чтобы Филипп Киркоров и Валерий Леонтьев отмутузили друг друга.

Боец не исключил, что подобное теоретически возможно. "Если бы мне завтра сказали, что Киркоров будет боксировать против Леонтьева, и просмотр будет стоить 200 долларов, я бы, скорее всего, заплатил", – заявил Александр Гвоздик YouTube-каналу #ZeRingШоу.

Также спортсмен прокомментировал возможный поединок Сергея Ковалева и Сауля Альвареса. "Мне говорили, что бой боксера Флойда Мэйвезера и бойца смешанного стиля MMA Конора Макгрегора – это цирк и противоречит спорту. Но это ведь все-таки шоу-бизнес, помимо спорта", – отметил Гвоздик. По его мнению, россиянин сможет хорошо заработать на бое.

Отметим, что мечта боксера столкнуть лбами Филиппа Киркорова и Валерия Леонтьева вряд ли осуществится. У певцов профессиональные и дружеские отношения, построенные на взаимном уважении. В 2018 году они сделали совместное фото на отдыхе в Майами.

Филипп Киркоров отправился в США на зимние каникулы с детьми. Они замечательно провели время с семьей Кристины Орбакайте, а перед возвращением домой артист встретился с Валерием Леонтьевым, который тоже решил переждать российские холода в Майами.

"Мы провели чудесный вечер с моим другом и легендой и юными поклонниками таланта великого артиста. Я всегда знал, что у моих детей прекрасный вкус!" – высказался позже Филипп Киркоров.

Источник — dni.ru
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Гость|25.07.2019 14:27|

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