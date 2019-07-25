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Полезное | Боярская посетовала на проблемы с кожей из-за постоянных съемок

25.07.2019|17:02
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Артистка рассказала, что ей часто приходится работать в сложных условиях. По словам Елизаветы Боярской, быть красивой в таких обстоятельствах сложно.

Знаменитость посвятила очередной пост в своем Instagram уходу за лицом. По словам Елизаветы Боярской, ее кожа часто подвергается негативному воздействию.

"У всех разная специфика профессии, моя подразумевает частое нанесение макияжа, а кроме того, на съемках или на сцене часто работаешь не в самых привычных условиях. Грязь, пыль, сажа, сено, болото, шинели, ржавчина, искусственная кровь, сильный мороз или жуткая жара, можно столкнуть с разными, не самыми привычными условиями", – рассказала артистка.

Боярская отметила, что после подобных "экзекуций" ее коже, которая и без того чувствительная, требуется восстановление. "Необходимо поддержать естественные процессы обновления", – отметила знаменитость.

Именно поэтому в повседневной жизни Лиза Боярская предпочитает не пользоваться декоративной косметикой. Обычно она ограничивается средствами по уходу. К слову, при такой яркой внешности, как у нее, макияж необязателен.

Напомним, Елизавета Боярская сыграла в 60 фильмах, немало у нее и работы в театре. Однако глобально она хотела бы посвятить себя лишь одной роли – матери. У артистки двое сыновей от коллеги по цеху Максима Матвеева – Андрей и Григорий.

Источник — dni.ru
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