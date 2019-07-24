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Полезное | «Я мама шестерых сыновей»: Кожевникова удивила признанием

24.07.2019|20:05
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Артистка опровергла сообщение СМИ о четвертом ребенке. Мария Кожевникова заявила, что у нее их уже шестеро.

На днях в Сети появился новостной материал с заголовком: "У Марии Кожевниковой появился четвертый сын". В статье говорилось, что артистка стала крестной матерью наследника актеров Вахтанга Беридзе и Алесы Качер. Именно этого малыша автор текста назвал четвертым ребенком Марии.

Материал попался на глаза Марии Кожевниковой. Артистка решила указать журналистам на неточность.

"Нет, уважаемые СМИ, вы ошиблись, я гораздо богаче! Я мама Шести Сыновей! У меня уже три крестных сына и три родных! Видимо, я так нуждаюсь в зашите, что Бог меня оградил со всех сторон. Надеюсь, нам удастся воспитать настоящих Мужчин с большой буквы М! (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – удивила Мария Кожевникова подписчиков в Instagram.

Напомним, знаменитость воспитывает троих сыновей – погодок Ивана и Максима, а также Василия, родившегося в 2017 году. Отцом малышей является бизнесмен Евгений Васильев, с которым Мария Кожевникова обвенчалась в Свято-Николаевском соборе в Ницце в конце августа 2013 года.

Источник — dni.ru
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