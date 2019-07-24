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Полезное | «Откуда?»: Муж удивлялся каждой беременности Натали

24.07.2019|15:20
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Певица Натали откровенно рассказала о личной жизни. Популярная исполнительница раскрыла секрет долгосрочных отношений.

Певица Натали (настоящее имя Наталья Рудина) замужем почти 28 лет. Супругу Александру артистка подарила троих сыновей: Арсения, Анатолия и Евгения. Популярная исполнительница убеждена, что все меняется со временем, а чтобы сохранить долгосрочные отношения, нужно быть независимыми людьми со своим кругом увлечений.

Но и многое зависит от женщины. "Образ у меня интересный – Саше нравится видеть меня разной. Наверное, мужчину это в принципе волнует", – сделала вывод Натали. Немаловажную роль в союзе мужчины и женщины играют дети.

Певица рассказала о неожиданной реакции мужа на каждое ее сообщение о беременности: "Саша ведь никогда не просил наследников. Когда родился первый, он даже не думал, что может быть больше, так как сам – единственный в семье, эгоистик такой. Теперь трое сыновей – так получилось, я его как-то уговаривала. Каждый раз круглые глаза делал: "Откуда?"

Натали отметила, что лишь на третьем ребенке муж "расслабился" – почувствовал себя отцом. Речи о дочери не идет. "Когда родился Женя, поняла, насколько все гармонично. Сама ведь психологически отталкивала от себя дочку. Боялась профессией задушить ее психику. Все-таки работа дает много побочных эффектов, но у мальчишек нет со мной прямого сравнения. Девочке тяжелее было бы расти с популярной мамашей", – цитирует Натали StarHit.

Источник — dni.ru
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