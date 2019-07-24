24.07.2019 | 22:27

Случилось то, чего никто не ожидал. Одна из самых эпатажных звезд российской эстрады Ольга Бузова пригласила своих фанатов на последний концерт. Сообщение об этом артистка оставила на своей странице в социальной сети Instagram.

По словам Ольги, именно поклонники попросили ее выступить с программой "Под звуки поцелуев" в столице. Мольбы об этом подписчики оставляли на ее страничке в Интернете.

Как оказалась, бывшая телеведущая проекта "Дом-2" старается соблюдать традиции. Поэтому Бузова выступит в том же самом концертном зале, где началась ее эстрадная карьера.

"14 ноября я дам свой последний концерт и выйду на сцену с программой, с которой три года назад все началось – ПодЗвукиПоцелуев. Его я решила устроить там, где все начиналось, там, где мы впервые встретились с вами, и пели все вместе хором... при полном #soldout – в самом центре Москвы...", – именно такое сообщение оставила Ольга под афишей концерта в Instagram (орфография и пунктуация автора сохранены - прим. редакции).

Под постом светской львицы сразу началась жаркая дискуссия. Поклонники интересовались, почему Ольга решила завершить эстрадную карьеру, хейтеры ехидно подмечали "Слава Богу, ты заткнешься!".

Бузова более никак не комментировала свое сообщение и не отвечала фолловерам. Действительно ли Ольга решила завязать с пением или это очередной пиар ход телеведущей - покажет только время.