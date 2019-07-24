Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|25 июл 2019|00:03
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+23oC
+24oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+25oC
+26oC
Завтра | Дождь |
  71.03  |  $  63.75
 

Полезное | Ольга Бузова «завязывает» с пением и объявила о прощальном концерте

24.07.2019|22:27
Печать

Случилось то, чего никто не ожидал. Одна из самых эпатажных звезд российской эстрады Ольга Бузова пригласила своих фанатов на последний концерт. Сообщение об этом артистка оставила на своей странице в социальной сети Instagram.

По словам Ольги, именно поклонники попросили ее выступить с программой "Под звуки поцелуев" в столице. Мольбы об этом подписчики оставляли на ее страничке в Интернете.

Как оказалась, бывшая телеведущая проекта "Дом-2" старается соблюдать традиции. Поэтому Бузова выступит в том же самом концертном зале, где началась ее эстрадная карьера.

"14 ноября я дам свой последний концерт и выйду на сцену с программой, с которой три года назад все началось – ПодЗвукиПоцелуев. Его я решила устроить там, где все начиналось, там, где мы впервые встретились с вами, и пели все вместе хором... при полном #soldout – в самом центре Москвы...", – именно такое сообщение оставила Ольга под афишей концерта в Instagram (орфография и пунктуация автора сохранены - прим. редакции).

Под постом светской львицы сразу началась жаркая дискуссия. Поклонники интересовались, почему Ольга решила завершить эстрадную карьеру, хейтеры ехидно подмечали "Слава Богу, ты заткнешься!".

Бузова более никак не комментировала свое сообщение и не отвечала фолловерам. Действительно ли Ольга решила завязать с пением или это очередной пиар ход телеведущей - покажет только время.

0
0
0
0
 
Гость|24.07.2019 23:47|

Кошмар! Дистрофия! Недолго осталось!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!