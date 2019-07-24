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Полезное | Нино Катамадзе отменила концерты в России не из-за политики

24.07.2019|15:13
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Грузинская джазовая дива Нино Катамадзе после недавних волнений в Тбилиси публично отказалась от концертов в России. Мол, ноги ее тут больше не будет, раз русские столь неуважительно повели себя на ее любимой родине. Корреспондент "Дни.ру" встретился с артисткой за кулисами далекого от политики музыкального фестиваля "Лайма. Рандеву. Юрмала" и спросил, не жалеет ли она о своем решении.

"Я очень люблю российскую публику, скучаю по ней – по этим фантастическим, гениальным, душевным слушателям, но в данной ситуации просто не могла поступить иначе, – вздохнула Нино. – Мое утро начинается в моей стране, в Грузии. И порой оно бывает таким, каким ты не хочешь. Дело тут даже не в политике, а в моем личном ощущении ситуации".

О том, пересмотрит ли певица свое решение прекратить концерты в России, пока говорить рано. "Ничего не знаю, потому что сама в шоке, – заявила Катамадзе. – Но о тех своих словах не жалею. Я ведь не любитель лишних и пустых разговоров – высказываюсь всегда только по делу. Мне действительно было очень больно и обидно за все, что происходит вокруг".

Напомним, 20 июня в Тбилиси начались массовые протесты из-за того, что российский депутат Сергей Гаврилов сел на место спикера парламента Грузии во время посещения делегацией сессии православного форума. На следующий день Нино написала в соцсети, что ее появление на фестивале "Усадьба Jazz" было последним в нашей стране. Катамадзе выступила за смещение главы МВД Грузии: "Гахария должен уйти в отставку!"

Популярная певица много выступает по всему миру, поэтому не видится с супругом Давидом по несколько месяцев. Однако это не снижает градус любви. "Мой муж – хирург, он тоже много ездит, поэтому понимает меня", – заверила Нино.

Ее единственный сын Николас появился на свет в 2008 году, когда грузино-российские отношения из-за вооруженного конфликта в Южной Осетии переживали кризис. Через три месяца после родов звезда отправилась в Москву с сольным концертом, хотя другие ехать отказались.

Позже в интервью она заявила: "Я знала, куда еду. Помню, в зале меня встретили Валентин Гафт и Галина Волчек. В знак того, что главное и важное – любовь. Каждый мой концерт и приезд в любой город – прежде всего выражение любви и добра там, где есть дефицит. Там, где война, нужно петь песни, где холод – должно быть тепло. В противном случае мы все время будем воевать, а где же тогда место любви?!"

На фестивале "Лайма. Рандеву. Юрмала" Нино появилась в платье с оригинальным принтом, на котором по-грузински многократно написано слово "любовь". Это было очень уместно, красиво и символично.

"У моего сына фантастический музыкальный слух! Он еще маленький, но пробует разные инструменты, – улыбнулась Катамадзе. – Не знаю, кем вырастет, но жить без музыки точно не сможет. А я мечтаю спеть с ним дуэтом!"

Источник — dni.ru
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