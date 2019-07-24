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Полезное | Дочь показала фотографию главного мужчины в жизни Ларисы Долиной

24.07.2019|16:48
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Дочь певицы Ларисы Долиной Ангелина обнародовала несколько архивных фотографий. Среди них оказался снимок, на котором запечатлен главный мужчина в жизни популярной исполнительницы.

Дочь Ларисы Долиной Ангелина ведет свою страничку в Instagram. Женщина публикует много личных фотографий и видео. Так, она выложила старый снимок, на котором запечатлена с матерью и дедушкой с бабушкой. "Мало кто видел нашего самого лучшего в мире дедушку, маминого папу... он был таким.... не описать словами (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – рассказала Ангелина.

Воспитанием девочки в свое время занимались именно родители Ларисы Долиной. Сама артистка много работала, чтобы прокормить семью. Ангелина опубликовала фотографию, на которой запечатлена с матерью, приехавшей домой после очередных гастролей. "Моя любимая:) я прилипшая к ма потому что она только приехала к нам с ба навестить и обняться:) ненадолго, а потом снова пахота", – написала дочь Ларисы Долиной.

У многих подписчиков этот снимок вызвал горестные впечатления. По прошествии лет сама Ангелина уже не так остро воспринимает частые разлуки с матерью. "Мама нас с ба кормила буквально, было очень тяжело. Но мы смогли ...)", – ответила одной из подписчиц Ангелина.

Сейчас Лариса Долина с лихвой компенсировала отсутствие в детстве своей дочери. Артистка проводит много времени как с наследницей, так и с внучкой Александрой. Говорят, что девочку назвали в честь дедушки. Лариса Долина с дочкой Ангелиной и любимой внучкой в настоящее время отдыхают в Юрмале.

Источник — dni.ru
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