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Полезное | Альбина Джанабаева поразила поклонников естественной красотой

24.07.2019|09:06
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Артистка поделилась с поклонниками в соцсети фотографиями с тренировки в спортзале. Альбина Джанабаева поразила поклонников естественностью.

Певица опубликовала несколько снимков с отдыха во Франции, где позирует без косметики. Подписчики очень этому обрадовались, потому что несколько дней не получали вестей от своей любимицы.

"Доброе, спортивное!!! Если кто потерял меня, не волнуйтесь, нашлась!!! В зале, где и хотела бы пропадать все эти дни, но нет, не так-то все просто с этим отдыхом", – написала Альбина Джанабаева в Instagram. Фолловеры обрадовались, что не смогли удержаться от комплиментов. Они отметили, что исполнительница без косметики выглядит просто потрясающе.

"Какая красотка! Такая свежая, естественная, сияющая. Вам очень хорошо без мейкапа!", "Альбина, свежак и бодряк. И это еще после тренировки", "Выглядите шикарно! Отдых пошел на пользу! Так держать!", "Какая хорошенькая!!!", – высказались поклонники Альбины Джанабаевой.

Отметим, певица на отдыхе успевает все: и понежиться на пляже, и погулять по парижским улочкам, и посвятить время семье. На днях, например, Альбина Джанабаева посетила канатный парк в местечке Вьей-Гэр.

"Ох, скажу я вам, дорогие мои... Если вы бывали в таких парках, и ни разу этого не сделали, как я, до сегодняшнего момента – вы многое потеряли... Это, конечно, восторг! Самое сложное было спрыгнуть с высоты +– 10 метров, и собиралась я минут 20", – подписала видео в своем микроблоге Альбина Джанабаева.

Источник — dni.ru
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Гость|24.07.2019 09:46|

В гроб краше кладут

Гость|24.07.2019 10:00|

Ой, чё! Красотулечка, но разрез глаз не узкий, к сожалению! Такие сейчас не котируются.

Имя: Гость
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