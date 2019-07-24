24.07.2019 | 12:51

Жена Игоря Николаева опубликовала в Instagram новый пост. Главными участниками ролика стали муж и дочь Юлии Проскуряковой.

На видео запечатлен умилительный момент из жизни супругов. В кадре появляется трехлетняя Ника, которая исполняет песенку собственного сочинения про кошку Тэслу.

Звездный отец решает поддержать малышку и подпевает ей, играя на рояле. Вскоре к ним присоединяется Проскурякова. Артистки не видно, поскольку она выступает в роли оператора.

Юлия рассказала, что кошки Тэслы не существует. Ника выдумала ее.

"В отличие от Мяукника, Тэсла все-таки чуть-чуть говорит и даже поет. Мяукник же только мяукал и никогда, по признанию Ники, не мог говорить", – пояснила актриса.

Отметим, что девочка обожает папины репетиции и никогда не пропускает их. Сбор у рояля превратился в традицию. Семья часто пела про кота Мяукника, а теперь появился новый герой.

Поклонникам понравилась как песня, так и ее исполнение. "Смотрим ваши Stories с удовольствием. Минутка умиления!", "Вас слушать одно удовольствие, честное слово", "Песню надо в народ!", "В вашем доме столько счастья, любви и смеха! Приятно смотреть на вас!" – признались фанаты.