23.07.2019 | 12:40

Миллионы россиян любят и с трепетом относятся к одной из главных актрис современности Марии Порошиной. Ее жизнь – удивительная история, в которой переплелось множество киножанров. Складывается впечатление, будто Мария словно копирует своих героинь из кинематографа. Настоящая мелодрама с элементами трагедии – так можно характеризовать все то, что происходит с Порошиной в реальной жизни. Успех, слава и предательство преследуют актрису.

Маша родилась в Москве 1 ноября 1973 года в семье музыкантов. Когда девочка была еще совсем маленькой, ее родители развелись. У Марии появился отчим, с которым девочка быстро нашла общий язык.

Порошина с детства мечтала о сцене и известности, а как могло быть иначе, когда дом семьи регулярно посещали актеры театра и кино. Маша девочка занималась в нескольких кружках, любила выступать на публике.

Заканчивая школу будущая актриса твердо решила для себя, что будет поступать в театральный. Родители верили в успех дочери и она их не подвела. Порошина поступила во МХАТ с первого раза. Правда дальше Маша повела себя крайне самонадеянно. Мало кто знает, но именитая ныне актриса была отчислена за прогулы. Порошиной пришлось поступить в Щукинское училище, которое она в итоге и закончила.

Когда девушке было 23 года, она уже имела опыт съемки в сериалах. Начинала, как и многие, с эпизодических ролей. Первый ее большой успех, участие в проекте «АБВГД LTD», который в середине 90-х выходил на телеканале «ОРТ». В тоже время актриса активно строит личную жизнь. Эффектную блондинку было сложно не заметить. Первым супругом Порошиной стал Гоша Куценко, юный студент все того же Щукинского училища.

Куценко и Порошина прожили вместе пять лет. Свой брак официально они так и не зарегистрировали. Итогом их любовных отношения стала дочь Полина. Нельзя сказать, что Куценко оказался примерным семьянином и верным мужем. Успех вскружил голову мужчине и он подался во все тяжкие. Так произошла первая большая личная трагедия Марии Порошиной.

«Думаю, нас развели те возможности, которые на нас обрушились. Сейчас я понимаю, что, когда родилась Полинка, я растерялся. Для меня как молодого отца это был стресс. Я просто не устоял перед соблазнами этой жизни, поэтому наш брак и разрушился», вспоминал позже Гоша Куценко.

Но Мария Порошина не пала духом. Она отдала всю себя маленькой дочери и творчеству.

Порошину заметили. Ей стали доверять более значимые роли. Она играла в фильмах «Третьего не дано», «Салон красоты», «Конференция маньяков», а затем в культовых «Антикиллер» и «Бригада». Билетик в большое кино актриса вытянула приняв участие в сериале «Всегда говори всегда». Тандем яркой блондинки и Ярослава Бойко приглянулся зрителям. Было выпущено девять сезонов сериала, каждый из которых раскрывал талант актрисы с новых сторон.

Параллельно Маша продолжает играть в театре и воспитывать дочь. Во время одного из спектаклей она знакомится с будущим супругом – актером Ильей Древновым. Порошина не сразу поняла, что свяжет свою жизнь с этим мужчиной. Из-за плотного графика они редко виделись, тем менее, спустя время актеры расписались. С 2005 по 2016 годы у супругов появились на свет три очаровательных дочери.

Судьбоносным стало участие Порошиной в экранизации произведения Сергея Лукьяненко «Ночной дозор». Роль ведьмы оказалась идеальной для Марии. Фильм окрестили первым отечественным блокбастером, а кассу, которую собрала кинолента, еще долгое время не удавалось побить российским кинематографистам.

Поклонникам актрисы казалось, что жизнь кумира идеальна. Но зачастую обывателям не видно того, что происходит в жизни звезд, насколько они несчастливы. Как гром среди ясного неба прозвучала информация о том, что брак Марии и Ильи распался.

«Мы несколько раз расходились и сходились. Пытались сохранить брак. Но однажды поняли, что лучше все-таки жить порознь. Надеюсь, нам с Ильей удастся остаться в добрых отношениях. Семнадцать лет — огромная часть жизни. И у нас трое общих детей. Мы должны создать для них максимально доброжелательную атмосферу», - рассказала Мария Порошина.

Аартистка подала на развод с Древновым не сразу, а лишь спустя 2 месяца после того, как узнала о пятой беременности. В начале 2019 года Порошина сообщила общественности, что у нее родился пятый ребенок – сын Андрей. И бывший супруг Марии сразу же бросился в суд. Древнов попытался подать иск на установление отцовства. В своем заявлении он не указал: сомневается он в своем отцовстве кого-то из дочерей или же решил выяснить от кого Мария родила сына. Заявление вернули Древнову, а чего он хотел добиться многие так и не поняли.

Порошина продолжает жить и радоваться своим детям, успешно снимается в кино, играет в театре, но ее сердце по-прежнему хранит те раны, которые нанесли актрисе мужчины. Даже сейчас, будучи успешной и востребованной, она не может обрести простого женского счастья. Хотя говорят, что главное женское счастье – это дети.