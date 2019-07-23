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Полезное | Стопроцентный хит: Витас заставил танцевать сотни тысяч европейцев (видео)

23.07.2019|21:04
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"Потрясающе!", "Этот русский просто феноменален", "Я в восторге от выступления Витаса", "Почему он не представлял Россию на конкурсе Евровидение" - это малая часть сдержанных эпитетов в адрес одного из самых таинственных и эпатажных представителей российской эстрады.

Причем оставили комментарии не просто фанаты Витаса, а посетители крупнейшего европейского фестиваля электронной музыки Tomorrowland, прошедшего в Бельгии в городе Бом.

Витас вышел на сцену вместе с известным в Европе австралийским диджеем Тимми Трампетом. Четырехминутный сет музыканта сопровождался демонстрацией вокальный данных "космического соловья", как именуют российского артиста в Китае.

Ведь не случайно в "Поднебесной" установлен трехметровый памятник Витасу. Певец выполнен во весь рост, с приписываемыми ему мифическими жабрами и аккордеоном. Точная копия артиста из клипа "Опера №2".

В Китае Витас имеет многомиллионную армию фанатов, которая теперь точно пополнится за счет европейцев, посетителей фестиваля электронной музыки Tomorrowland. Это мероприятие проводится ежегодно. В нем участвуют самые известные диджеи со всего мира. Только по предварительным оценкам организаторов, фестиваль посещает от 1,5 до 2 миллионов человек.

В этом году, в день выступления Витаса собралось около 4000 тысяч человек, которые хором подпевали российскому исполнителю и двигались в ритм зажигательной музыки. На данный момент видеозапись выступления Виталия Грачева (настоящие имя и фамилия певца – прим. ред.) собрала на сервисе Youtube более 250 000 просмотров и свыше 11 тысяч отметок "мне нравится".

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