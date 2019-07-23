23.07.2019 | 20:35

Это не просто крик души, это призыв действовать. Надо срочно что-то менять, но так не должно продолжаться. Люди не должны страдать, спортсмены не должны умирать...

20 июля 2019 года российский боксер Максим Дадашев вышел на ринг в отборочном матче по версии IBF против пуэрториканца Сабриэля Матиаса. Сложный, и как потом скажут "односторонний поединок", был досрочно завершен в 11-м раунде.

Произошло это не сразу. Тренер россиянина Бадди Макгирт буквально просил разрешения у своего подопечного остановить бой. Но в итоге сделал это слишком поздно. По дороге в раздевалку Дадашеву стало плохо, его экстренно госпитализировали. Подозрения врачей оправдались, спортсмен получил отёк мозга. Боксёру была проведена трепанация черепа, но это не спасло его жизнь. 23 июля 2019 года Максима Дадашева не стало.

Максим Дадашев родился 30 сентября 1990 в городе Ленинграде. Он призёр чемпионатов России, участник Европейских игр 2015 года, мастер спорта России международного класса. Именно после Европейских игр Дадашев принял решение перейти в профессиональный бокс.

После драки кулаками не машут. С этим утверждением можно согласится, но лишь от части. Максима уже не вернуть. Но изменить порядок вещей, правила в боксе, медицинское освидетельствование перед и во время соревнований можно. Уже много лет обсуждается предложение о введении обязательного просвечивания глаз после каждого раунда с тем, чтобы не пропустить ухудшения состояния и не запоздать с остановкой боя. Разговоры идут, а толку нет.

Чиновникам, которые ведают боксом, надо основательно призадуматься. Что-то необходимо предпринять и как можно быстрее. Почему тренер спрашивает разрешение спортсмена об остановке боя? Куда смотрит судья, когда видит, что боксера избивают (другим словом это назвать нельзя) на ринге? Да, вокруг ревет оголтелая толпа, которая заплатила за билет и хочет крови и зрелищ... Но что это за профессиональный спорт, когда человек умирает. Можно ли вообще назвать это спортом?

Чем профессиональный бокс отличается от драки один на один в темной подворотне? Тем, что один из бойцов не достанет из трусов кусок арматуры? Сколько еще жертв надо положить на алтарь профессионального спорта?

Кто-то скажет, что бокс - спорт для настоящих мужчин. Именно в тяжелых схватках рождаются чемпионы. Да, рождаются, но не умирают. Другие произнесут: "Но ведь он знал на что шел". Знал, но до последнего думал, что подобное с ним не произойдет. Пора это остановить и у спортивных чиновников есть все возможности, чтобы сохранить человеческие жизни.