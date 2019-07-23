23.07.2019 | 16:26

Известная российская оперная певица Анна Нетребко явно не скучает в промежутке

между выступлениями на ведущих мировых площадках. Уроженка Краснодара, а ныне Народная артистка РФ, Лауреат Государственной премии РФ, Герой труда Кубани, обладатель множества престижных наград, которую знает каждый образованный человек на планете, пользуется огромной популярностью.

В своем Instagram-канале обладательница уникального сопрано анонсировала выход издания рецептов от известных оперных певцов. Анна опубликовала видеозапись со съемок для книги The Opera Cooks.

«Вторая книга рецептов от оперных певцов скоро выйдет в свет! Один из моих рецептов там будет тоже», — прокомментировала запись на своей странице Нетребко.

Большую часть своего свободного времени Анна проводит в Вене, где и состоялась рекламная съемка. С 2017 года Нетребко имеет двойное гражданство и у нее есть вид на жительство в Австрии. Артистка воспитывает своего сына Тьяго Аруа вместе с азербайджанским тенором Юсифом Эйвазовым, с которым они расписались в 2015 году.

В конце прошлого года супруги, а по совместительству, солисты ведущих оперных театров представили в Большом театре новую программу Verdi Gala, состоящую из виртуозных арий итальянского композитора. Концерт стал настоящим подарком для всех поклонников классической музыки.

К огромному сожалению, в России звезда дает концерты не часто. В ближайшем графике Нетребко значатся европейские страны и США. В конце года состоится ее выступлением в Беларуси. Как сообщил менеджер певицы Максим Берин, ближайший тур по городам России состоится лишь во второй половине 2020 года. Анна посетит Воронеж, Нижний Новгород, Самару и Красноярск. Нетребко выступит вместе со своим мужем Юсифом Эйвазовым.