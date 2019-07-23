23.07.2019 | 09:40

Внучка Софии Ротару София Евдокименко пользуется огромной популярностью. Девушка еще совсем юна, но уже имеет большую аудиторию поклонников, что, по-видимому, придает ей немало уверенности в себе.

17-летнюю модель обвинили в ненадлежащем поведении, сказав о ее надменности. По мнению продюсера Дианы Бичаровой, в своем возрасте девочка уже чувствует себя королевой.

"Как-то она хотела сотрудничать со мной, и сразу сходу начала обращаться ко мне, к незнакомому человеку, на порядок старше ее на "Ты". Мне было очень неприятно и, естественно, я сразу поставила ее на место, указав, что она мне не подружка и я не приемлю когда мне "Тыкают". На что мне было сказано с дичайшей иронией "Ну хорошо Вы".... и тут я поняла всю проблему "золотой молодежи"", – рассказала обескураженная Бичарова.

По мнению Дианы, дети знаменитостей считают что им все обязаны и что им все принесут на золотом блюдечке. Они приравнивают всех к лакеям, так как уверены, что за деньги, которые заработали их родители, можно купить любого человека.

"Конечно я пресекла наше общение, и отказалась от сотрудничества, но осадок остался очень неприятный. Мне ее даже жаль, бедная девочка, что же с ней будет через 10 лет.... И это внучка народной артистки!", – негодует продюсер.

Напомним, накануне Софии Ротару выступала на Международном фестивале искусств в Белоруссии. Как писали "Дни.ру", ее появление разозлило многих россиян.