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Полезное | Ведущая Юлия Бордовских развелась с мужем

22.07.2019|17:09
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Юлия Бордовских рассказала, что оформила развод. Однако о расставании с мужем она не жалеет.

Слухи о том, что в личной жизни Юлии Бордовских не все в порядке, ходили на протяжении нескольких недель. Лишь сейчас известная ведущая решила прояснить ситуацию. Она подтвердила информацию о расставании с мужем, бизнесменом и президентом Союза конькобежцев России Алексеем Кравцовым. "Мы развелись недавно, но остались в прекрасных отношениях", – цитируют Юлию Бордовских "7 дней".

Телеведущая совсем не переживает. Она заявила, что у нее прекрасная жизнь. "Я живу между Майами и Нью-Йорком. В Майами мой сын Федор (ему 11) ходит в школу, а в Нью-Йорке дочь Маруся учится на фотографа. На днях ей уже исполнится 20 лет. Я сама работаю в welness-индустрии. Мы делаем продукты из суперфудов, это новое поколение витаминов", – рассказала телеведущая.

Летом Юлия Бордовских живет в Юрмале, путешествует по Европе, ездит в Москву. Она явно не скучает и не сидит без дела. "Сейчас доучиваюсь на health-коуча. Это человек, который указывает путь к здоровому образу жизни... У меня все хорошо!" – заявила деловая женщина.

Отметим, что в начале июля Юлия Бордовских закатила шумную вечеринку в честь своего дня рождения. Известная ведущая отпраздновала юбилей – 50 лет. А кто даст?! Она прекрасно выглядит, что не стесняется лишний раз продемонстрировать.

Источник — dni.ru
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