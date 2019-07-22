22.07.2019 | 10:48

Гостем заключительного дня музыкального фестиваля "Лайма. Рандеву. Юрмала" стал Валерий Сюткин. Он исполнил "арию московского гостя" – хит "Вася", а также "Семь тысяч над землей" и вместе с Лаймой Вайкуле – песню Трофима "Просто так". После выступления с артистом встретился корреспондент "Дни.ру".

У Валерия Сюткина трое детей от разных жен – недавно ставшая мамой 39-летняя Елена, 32-летний Максим и 23-летняя Виола. По словам музыканта, все они прекрасно общаются и ладят меж собой, являясь единокровными братьями и сестрами.

"В последнее время я даю дважды в год концерты в Москве. Пел, например, 20 июня. Все мои дети там были, – заверил "Дни.ру" Сюткин. – Разница в возрасте не мешает дружить – им весело вместе. Каждый день они не общаются, но переписываются и остаются в хороших отношениях".

Никто из наследников музыканта не пошел по его стопам. Старшая дочь училась на экономиста, сын выбрал географический факультет и теперь работает в сфере туризма, а младшая дочь стала театроведом и историком искусств.

"Елена не без моего участия хорошо знает творчество The Beatles, Led Zeppelin, А-НА. У нее все хорошо со вкусом, – улыбнулся Валерий. – Виола получила отличное образование в Европе. Она училась в Париже, Женеве и Сорбонне, но вернулась в Москву и стала руководителем проектов крупного фестиваля искусств "Черешневый лес". Я всех детей воспитывал до 18 лет. И они видели мое отношение к работе – понимали, что такое совесть и порядочность. Эти качества для меня важнее, чем знание сольфеджио".

Все дети Валерия носят его знаменитую фамилию. "Они сумели сделать так, что она не является минусом для их карьеры, но и не паразитируют на ней. Всего добиваются сами, не хотят, чтобы к ним относились как к детям известного человека. И мне нравится такой подход", – пояснил певец.