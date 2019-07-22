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Полезное | В Instagram Платона Шепелева появилась редкая фотография Фриске

22.07.2019|16:08
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В Сети появилось редкое фото ныне покойной певицы Жанны Фриске. На снимке артистка запечатлена с большим животом.

В Instagram-аккаунте, посвященном сыну Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева, появилось новое фото. На снимке запечатлены певица и ее младшая сестра Наталья. Причем видно невооруженным глазом, что популярная исполнительница ждет ребенка. Говорят, снимок был сделан зимой в Майами, куда Жанна Фриске улетела незадолго до родов.

"Мне хочется гулять. Говорят, что у беременных отключается 30 процентов мозга. И я склонна этому верить, я будто превратилась в девочку, которая не хочет ничего решать, а хочет новое платье! Я наслаждаюсь каждым днем, потому что понимаю, это состояние первой беременности никогда не повторится. Так что о работе я не думаю совсем. Под настроение, бывает, пританцовываю и подпеваю, и мне подвывает моя собака. Но на сцену меня не тянет", – говорила в интервью Жанна Фриске.

Певица умудрялась скрывать свое интересное положение практически до конца срока. Артистка вначале надевала свободную одежду, которая прятала изменения в фигуре, потом перестала выходить в свет и участвовать в концертах, а затем и вовсе покинула страну.

Фотография певицы вызвала бурную реакцию среди подписчиков. Поклонники пришли в восторг от вида Жанны Фриске, очевидно счастливой и наслаждавшейся долгожданной беременностью, а также с грустью пожелали ей мира и покоя. Отметим, что сейчас шестилетнего сына Жанны Платона воспитывает ее несостоявшийся муж, телеведущий Дмитрий Шепелев.

Источник — dni.ru
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