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Полезное | Рыбин не собирается разводиться и делить имущество с Сенчуковой

22.07.2019|15:40
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Появилось новое интервью популярного исполнителя Виктора Рыбина. Лидер группы "Дюна" высказался о расставании с женой, певицей Натальей Сенчуковой, и сыне с дочкой.

Почти 30 лет Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова состоят в браке. У артиста двое детей: дочь и сын. Впрочем, наследница у него родилась в предыдущем браке. Она служит в полиции, поэтому исполнитель часто переживает за нее. "Работа все-таки не из простых, а повышенной опасности. А вот родственными отношениями не злоупотребляю. Даже если так случится, что меня вдруг остановит страж порядка, дабы проверить документы, козырять связями не стану", – отметил солист группы "Дюна".

От отношений с Сенчуковой у Рыбина сын Василий, которому уже 20 лет. Молодой человек весьма привлекателен, поэтому нередко участвует в фотосессиях. Кажется, что Наталья и Виктор – идеальная пара.

Сам певец не скрывает: "Я самый счастливый человек в мире. А еще семейный до мозга костей, что очень дисциплинирует и накладывает отпечаток на все мои поступки".

Артист заявил, что никогда не разведется с Натальей Сенчуковой. "Потому что... не сможем поделить честно заработанное имущество", – цитирует Виктора Рыбина StarHit. Певец признался, что его жизнь удалась. "И осознаю это каждую последующую минуту. А окончательно пойму, что у меня все круто, когда в 95 лет выберу себе место на кладбище", – заключил Виктор Рыбин.

Источник — dni.ru
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