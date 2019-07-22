22.07.2019 | 10:43

Легендарная американская группа Metallica исполнила песню Виктора Цоя на концерте в Москве. Видеозапись выступления появилась в Сети.

В минувшее воскресенье, 21 июля, коллектив выступил на столичном стадионе "Лужники". Во время концерта участники группы внезапно отступили от традиционного сет-листа и спели композицию Виктора Цоя "Группа крови" на русском языке.

Как передает RT, легендарную песню исполнили гитарист Кирк Хэммет и басист Роберт Трухильо. Поклонники поддержали артистов бурными аплодисментами.

Концерт в Москве прошел в рамках мирового тура в поддержку альбома Hardwired… To Self-Destruct. Релиз LP состоялся в ноябре 2016 года. Выступление Metallica посетили почти 60 тысяч человек, подчеркивает Пятый канал.

Отмечается, что коллектив часто поет композиции на языке той страны, в которой проходит их концерт. В Швеции они исполнили Dancing Queen группы Abba, сообщает телеканал "Телеканал 360".