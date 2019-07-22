22.07.2019 | 17:27

Ирина Хакамада отреагировала на слухи о дочери. Журналистка поделилась радостной новостью.

Младшей наследнице Ирины Хакамады – Марии Сиротинской – 22 года, у девушки синдром Дауна. Не так давно СМИ разузнали, что дочь звезды собиралась замуж, а потом внезапно бросила возлюбленного. Более того, поговаривали, что Мария променяла жениха на другого.

Ирина Хакамада прокомментировала сплетни о личной жизни отпрыска. По словам знаменитости, в реальности все не так скандально.

"Они пока разбежались. Они дружат и даже вместе едут отдыхать, но насчет всяких уз разговоры пока закончились. Она сказала: "Мам, я пока не хочу". Я сказала: "Не хочешь и не надо, это твоя жизнь", – сказала Ирина Хакамада в YouTube-шоу "ЭМПАТИЯ МАНУЧИ".

Хакамада добавила, что ничего не навязывает наследникам. Журналистка позволяет детям принимать собственные решения. Например, ее старшие сыновья – родной и приемный – с 22 лет живут самостоятельно и помощи от матери не требуют. Между тем Ирина подчеркнула, что Марию, по понятным причинам, приходится поддерживать.

"В Америке создана система, каждый американец может быть счастливым, а у нас джунгли, выживает только сильнейший. Поэтому слабых или бьют, или жалеют. Но все равно уничижительное отношение", – поделилась Ирина.

Журналистка отметила, что ситуация в России постепенно выправляется. Благодаря усилиям благотворительных фондов отношение к людям с особенностями меняется. Например, месяц назад ее дочь получила должность в российском филиале американской компании.

"Маша, кстати, стала работать. Сеть Hilton приняла ее на работу. Она работает секретарем директора. Работает с трудовой книжкой, с ней контракт, три раза в неделю, три или четыре часа. Именно Hilton сделал эту программу и принял на работу трех детей на разные позиции, даже в России они это делают. Больше никто на работу не брал. Эксплуатировали везде: в кино сыграй, туда, сюда, но никто ничего не платил, а здесь взяли на работу", - рассказала Ирина Хакамада.

По словам Ирины, Мария гордится своей работой. Девушке нравится зарабатывать деньги самой, она с удовольствием их тратит.ё

"Самое сложное – это было унижение Маши на протяжении 10 лет. Это была проблема. Постепенно решила ее для себя. Без ненависти. Плевать на всех, главное, чтобы она была счастлива. Я пихала ее туда, где ее принимали, а где не принимали – ладно, забыли, пошли дальше. У любой черепахи с возрастом вырастает панцирь. Туда камни кидают, а они тюх… Поэтому у меня татуировка сзади – черепаха. Сколько вы мне туда не накидаете, все отскакивает", - резюмировала Ирина Хакамада.