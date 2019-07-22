22.07.2019 | 09:44

Лариса Гузеева опубликовала свежие фотографии, на которых буквально преобразилась. Популярная актриса предстала в обществе известного артиста.

Лариса Гузеева – одна из самых востребованных ведущих на отечественном телевидении. Артистка работает на Первом канале и является бессменным флагманом брачного шоу "Давай поженимся". В свое время Лариса снималась в кулинарной передаче. А еще она непременно участвует в новогодних развлекательных программах.

С недавних пор Гузеева задействована в новом телепроекте. Компанию ей составил актер Андрей Соколов. Об этом стало известно благодаря самой телеведущей. В Instagram Лариса опубликовала фотографию, на которой запечатлена с популярным артистом.

"Андрюша Соколов. Самый закрытый, самый загадочный актер нашего времени. Настоящий мужчина и товарищ. Люблю и всегда счастлива встретиться и поработать", – призналась Гузеева в подписи к снимку, на котором тот ее нежно обнимает.

Артистка также выложила кадр, где запечатлена на фоне белых цветов. Для фото Гузеева выбрала черные наряды, которые эффектно оттенили ее выкрашенные в белый цвет волосы. Лариса внесла изменения в свой образ не так давно, и многочисленные поклонники, судя по комментариям, пока к ним не привыкли.