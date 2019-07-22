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Полезное | Глюкоза перестала носить обручальное кольцо и сильно изменилась

22.07.2019|22:31
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Певица Глюкоза перестала носить обручальное кольцо. Поклонники заметили это на последних фотографиях артистки. Пользователи пришли к выводу, что разговоры о семейном кризисе подтверждаются.

Певицу Глюкозу в последний раз видели с обручальным кольцом в мае – украшение блестело на пальце артистки, когда она отдыхала с мужем и друзьями в Испании. Однако уже больше месяца в Instagram исполнительницы – грустные посты, и кольца на руке не видно.

Поклонники уже делились своими переживаниями – кое-кто даже заподозрил, что певица Глюкоза попала в секту. Поговаривают, что на психическом состоянии артистки не лучшим образом сказалась интрижка ее супруга - предпринимателя Александра Чистякова.

По некоторым данным, 13 лет совместной жизни с певицей Глюкозой слегка утомили бизнесмена. И теперь он нашел себе любовницу – как говорят, эффектную брюнетку, напоминающую сотрудниц эскорта. Парочку заметили в одном из ресторанов на Новой Риге, напоминает "Экспресс-газета".

Слухи, судя по всему, дошли и до артистки. Посты, которые появились после этого в микроблоге певицы Глюкозы, резко отличаются от всего, что она писала ранее. И откровенных фотографий, за которые поклонники даже порой ругали Наталью, на странице больше не публикуются.

Кроме того, в подписи к одному из снимков певица Глюкоза сообщает, что красота кроется не в косметике или стремлении кому-то подражать. Женщина, внутренний и внешний мир которой излучает счастье, уже прекрасна. И счастье – не в деньгах.

Источник — dni.ru
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Гость|23.07.2019 00:01|

Кожа и кости! Дистрофия! Довёл супруг супружницу до ручки!

Гость|23.07.2019 00:33|

Выглядит отлично. После 13 лет обычно уже тети-моти, брак сильно вредит внешнему виду женщины, а эта молодец.

Имя: Гость
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