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Полезное | Фанаты и представитель Пелагеи спорят о пластике звезды

22.07.2019|10:51
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Представитель певицы ответил на нападки хейтеров. Он сделал официальное заявление о том, обращалась ли Пелагея к пластическим хирургам.

14 июля Пелагее исполнилось 33 года. День рождения она отметила в Греции. В последние дни посты на странице артистки в Instagram публикует ее представитель. Он поделился новым снимком певицы, поблагодарив поклонников за поздравления и высказавшись о том, делала ли звезда ринопластику.

Слухи о том, что Пелагея перенесла пластическую операцию, спровоцировал ее недавний кадр из отпуска. Подписчики посчитали, что звезда не похожа на себя. В частности, подозрения вызвал ее нос. Помощник знаменитости официально опроверг домыслы.

"От Поли всем спасибо за поздравления! Специально для особенно волнующихся – ничего она не делала и не делает со своим лицом! Никакой ринопластики, даже не думайте", – заверил ассистент певицы. Однако это не убедило фанатов.

Многие уверены: Пелагея изменила не только форму носа, но и увеличила губы и грудь, а также поставила виниры. "Конечно, делает. Кому вы сочиняете. Даже когда она губы увеличивала, это было сложно не заметить. Ну и, конечно, молодец, что похудела – сразу помолодела очень", "Она просто поменяла зубки вот и все!", "Ей можно что угодно с собой делать, все равно она – душа России", "Красавица, но другая..." – высказались фолловеры Пелагеи.

Источник — dni.ru
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