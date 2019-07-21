Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|22 июл 2019|00:36
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+20oC
+20oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+23oC
+24oC
Завтра | Облачно |
  71.40  |  $  63.64
 

Полезное | Пугачева устала от постоянного внимания к своей персоне

21.07.2019|20:24
Печать

В зале "Дзинтари" открылся заключительный день музыкального фестиваля "Лайма. Рандеву. Юрмала". Сегодня в зале много звезд – Геннадий Хазанов с супругой и внучкой, Владимир Винокур с женой, дочерью и внуком, Лариса Рубальская. Но самым долгожданным стало появление Аллы Пугачевой с Максимом Галкиным. Корреспондент "Дни.Ру" встретил знаменитую пару.

Главная артистическая чета России пришла в зал аккурат к третьему звонку – вернее, проехала со служебного входа в новом черном "Мерседесе" и заняла место за столиком в VIP-ложе. В прошлый раз, на первом концерте, Алла и Максим сидели в партере, теперь же решили не переключать на себя внимание публики.

"Алла Борисовна, вы прекрасно выглядите!" – обратился к Примадонне корреспондент "Дни.ру". "А что мне еще остается? Держусь!" – отшутилась Пугачева".

Чистый морской воздух Рижского взморья явно идет на пользу 70-летней певице – она выглядит свежей, отдохнувшей, похорошевшей. Короткие белые шорты, белые носочки и белые же кроссовки подчеркивали и красивый ровный загар, и стройность ног любимой миллионами певицы.

Алла Борисовна, конечно, устала от постоянного внимания к себе, вспышек камер, необходимости хорошо выглядеть. И ее можно понять – столько десятилетий оставаться самой интересной и востребованной персоной страны очень непросто.

На заключительном дне фестиваля "Лайма. Рандеву. Юрмала" ей и всем зрителям предстоит насладиться песнями Сергея Лазарева, Григория Лепса, EMIN, Валерия Сюткина и, конечно же, хозяйки праздника Лаймы Вайкуле.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Гость|21.07.2019 20:38|

Это что за чудовище???

Гость|21.07.2019 22:10|

Это какой АНТИГуМАНИСТфотограф фотографировал сверху - вниз? На снимках алка выглядит гномиком-лилипутиком !

Гость|21.07.2019 22:17|

Она ростом и так не высокая.А вот лицо что - то слишком пластикой испорчено.

Гость|21.07.2019 22:39|

О Ужас,Ужас,Ужас...!!!Сколько можно смотреть и читать это...!!!Гамлет не знал,что такое ужас...

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!