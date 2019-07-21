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Полезное | Готовится к эмиграции? Пугачева купила квартиру в ЕС

21.07.2019|20:42
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Как сообщили источники, близкие к окружению Аллы Пугачевой, совсем недавно советская и российская поп-дива приобрела недвижимость в ЕС. Алла Борисовна стала обладателем квадратных метров в Латвии, эта страна входит в Европейский союз.

По сведениям инсайдеров, Алла и Максим остановили свой выбор на квартире общей площадью более ста квадратных метров. Недвижимость расположена в центре проспекта Дзинтари - это элитное местечко в Юрмале.

Курорт пользуется огромной популярностью у многих россиян. Каждое лето здесь собирается бомонд отечественного шоу-бизнеса. Большинство артистов прибывает сюда по приглашению Лаймы Вайкуле, которая проводит здесь фестиваль. Комфортный климат, европейский сервис делают Юрмала воистину райским местечком.

По предварительным данным, стоимость приобретения может колебаться в районе 350 - 400 тысяч евро. В рублях это около 24 - 28 миллионов рублей. Звездная пара может позволить себе такие покупки, ведь Алла и Максим являются одними из самых востребованных артистов российской эстрады, Кроме того, Галкин является телеведущим.

Согласно Латвийским законам, человек, который приобрел недвижимость в этой прибалтийской стране на сумму свыше 250 тысяч евро автоматически получает вид на жительство. Совсем недавно Галкин и Пугачева получили европейские паспорта.

Напомним, буквально два месяца назад в СМИ просочилась информация о том, что звездная семья выкупила участок на Кипре и ведет строительство особняка. Тогда Максиму Галкину пришлось выступать с опровержением информации. На этот раз, звездная парочка хранит молчание.

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