20.07.2019 | 11:11

Светлана Лобода вызвала панику среди фанатов, выложив фотографию своих ног. Колени певицы почернели от гематом.

Жуткий снимок огорчил подписчиков Светланы Лободы. Фолловеры наперебой дают советы по лечению. Сама артистка о причинах своего состояния выразилась весьма расплывчато.

"Вы спрашиваете меня, люблю ли я свою профессию? Очень люблю! но, как стало уже понятно , чем больше зал, тем больше я хромаю после..." – подписала фотографию певица (орфография и пунктуация оригинала сохранены. – Прим. ред).

Пост появился после недавнего концерта Светланы Лободы в Нижнем Новгороде. На него пришли десятки тысяч человек – по признанию певицы, она впервые в своей карьере собрала стадион. Лобода удивила поклонников: пересилив свой страх высоты, звезда эффектно спустилась на сцену в машине.

Концертом Светлана Лобода довольна, но вот дался он ей, судя по фото, непросто."Берегите ножки", "Удачи вам и здоровья", "Берегите себя! Мы не хотим, чтобы вы из-за нас хромали", - переживают подписчики артистки, они рекомендуют ей различные кремы и мази.

Самый действенный метод лечения предложил "золотой голос России" Николай Басков. "Надо зацеловать", – написал певец. Некоторые фанаты смутились, другие радостно поддержали "натурального блондина". Но тут пришла в комментарии Лолита Милявская и посоветовала Светлане Лободе просто помазать синяк мазью.