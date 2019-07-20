20.07.2019 | 17:28

Пенсионный возраст увеличили, и многие жители нашей страны не на шутку обеспокоились. Если раньше до пенсии доживал лишь каждый второй мужчина, то после увеличения возраста до положенных от государства выплат будут доживать немногие.

А ведь работодатель регулярно отчисляет в Пенсионный фонд часть зарплаты сотрудника. Так куда же исчезают деньги, если гражданин не доживает до пенсионного возраста?

Сначала посчитаем. Взнос в ПФР со стороны работодателя составляет 22% от заработной платы сотрудника. Он делится на страховую часть (16%) и накопительную (6%). Последняя на протяжении нескольких лет заморожена государством. Теперь 6% от фонда заработной платы направляется на выплату пенсий, а не на накопления. Подобная операция позволила сэкономить миллиарды рублей в бюджете.

Представим, что некто Иванов получает 35 тысяч рублей в месяц. За 1 год работы это 420 000 рублей. Возьмем от этой суммы 16%. Это 67 200 рублей в год. Именно столько работодатель перечислит в ПФР. Предположим, что Иванов проработал с 23 до 59 лет, а затем внезапно скончался. Получается, что он трудился на благо себя и близких долгих 36 лет. За эти годы его работодатели перечислили в ПФР 2 миллиона 419 тысяч 200 рублей (при условии, что заработная плата Иванова составляла 35 тысяч рублей в месяц).

Мало кто знает, но эти средства могут получить близкие родственники умершего. Но так делает лишь около 10% россиян, а поэтому зачастую пенсионные накопления уходят в пользу государства. А ведь это огромные суммы.

Если человек слишком рано умер и не успел выйти на пенсию, на его счетах остается значительная сумма, которую должны получить его близкие обратившись в ПФР. Сделать это необходимо в течение 6 месяцев после смерти родственника. Иначе право на деньги придется восстанавливать в суде.

Для помощи вам законодательная база, ведь сотрудники ПФР зачастую не хотят просто так отдавать деньги. Поэтому опирайтесь на:

- постановление Правительства РФ № 711, которым определяется строгий порядок использования всех накоплений, хранящихся в ПФР, в том числе и в случаях, когда гражданин не дожил до пенсии;

- закон «О трудовых пенсиях», в котором установлено право получения неизрасходованной части пенсионных накоплений наследниками умершего;

- постановление Правительства РФ № 710, в котором четко регламентированы правила распоряжения средствами, которые человек инвестирует в Пенсионный фонд в течение своей жизни.