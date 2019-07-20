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Полезное | Кристина Асмус не имеет возможности до конца вылечиться

20.07.2019|17:04
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Актриса Кристина Асмус серьезно заболела. О своем самочувствии звезда рассказала в личном микроблоге.

Накануне артистка должна была посетить вместе с семьей премьеру фильма "Король Лев", однако ее планам помешал опасный вирус. "Меня адски свалило с высокой температурой... Еще и шею продуло, вообще не могу двигать", – поделилась с поклонниками Кристина Асмус.

Актриса добавила, что у нее совсем нет свободного времени для того, чтобы прийти себя. В ближайшие дни она будет сниматься в рекламе. "Хелп! Что надо купить? "Вольтарен"? Гель или пластырь? Про "Нимесил" еще что-то слышала.. Или другое что чудодейственное есть? А?" – взмолилась о помощи звезда.

Пока одни пользователи принялись перечислять знакомые им лекарства, один комментатор предложил особый метод лечения. "Постельный суточный режим! Ничего не делать вообще. Лежать, пить горячие чаи. Через сутки встаете, принимаете прохладный душ, и вы как огурчик. Постель, постель и покой! Скорейшего выздоровления!" – порекомендовал подписчик.

Ранее "Дни.ру" написали о том, что Кристина Асмус приняла участие в популярном флешмобе: "состарила" собственную фотографию в приложении FaceApp. "Побочка от хлоргексидина", – с иронией подписала кадр артистка. В комментариях пользователи назвали звезду "милой бабушкой".

Источник — dni.ru
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