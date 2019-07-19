19.07.2019 | 20:54

Экс-солистка культовой поп-группы рассказала об обратной стороне славы и успеха. Лена Катина заявила, что ей начали поступать угрозы.

По словам певицы, из-за огромной популярности ее продолжают преследовать поклонники. Недавно артистке и ее родственникам начали поступать угрозы от неизвестного.

Лена Катина была вынуждена написать заявление в полицию. Стражи порядка вычислили злоумышленника и направили к нему патруль для слежки. Кроме того, звезде удвоили охрану. "Также появилась еще один охранник – женщина, которая будет сопровождать меня даже в туалет", – цитирует Лену Катину Starhit.

Подобные инциденты с неадекватными фанатами сказались на психике знаменитости. Она призналась, что однажды слегла с нервным срывом – из-за этого пришлось отменить концерт в Анадыре. Концертный график "Тату" был очень напряженным. "Было трудно очень прийти в себя", — утверждает Катина.

Сегодня Лена Катина вспоминает времена в "Тату" с теплым чувством. "Это же целая жизнь, да еще такая насыщенная и интересная! Кстати, в моем новом альбоме "МОНО" последняя песня "После нас" посвящена тем временам группы. Там есть такие строчки: "После нас не осталось звезд, после нас не сойти с ума", — поделилась певица.

Напомним, 17 февраля 2014 года Лена Катина разместила на официальном канале видеообращение о том, что она больше не будет работать с Юлией Волковой и что "Тату" вновь прекращает свое существование. В последний раз они выступали вместе в 2016 году на концерте по случаю юбилея детского коллектива "Непоседы". Кстати, в его составе Катина когда-то приезжала на "Славянский базар в Витебске".