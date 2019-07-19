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Полезное | Кети Топурия похудела и вызвала восторг у поклонников (фото)

19.07.2019|20:57
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Исполнительница выложила на своей странице в Instagram откровенный снимок. Кети Топурия показала фигуру в купальнике.

Фото вызвало у пользователей соцсети восхищение. Многие отметили, что исполнительница выглядит просто идеально. Некоторые поклонники явно потеряли самоконтроль, возбудившись при виде раздетой любимой артистки и осыпали ее комплиментами с эротическим подтекстом.

"Секси", "Шикарная женщина!", "Богиня", "Знойная красотка!", "Хороша девочка, просто пушка", "Выглядишь, как всегда, на все 100!" – высказались фолловеры звезды. Кроме того, некоторые подписчики отметили, что солистка группы A'Studio наконец-то слегка набрала вес и перестала выглядеть болезненно истощенной.

Сейчас, по мнению большинства комментаторов в соцсети, Кети Топурия находится в прекрасной физической форме: стройная, подтянутая и спортивная. Отметим, что пока россиянки усердно готовились к летнему сезону, чтобы стройными выйти на пляж, изнуряя себя диетами и тренировками, исполнительница пыталась поправиться.

Ранее Кети Топурия рассказала, что с зимы ей удалось набрать четыре килограмма. В последнее время друзья и поклонники артистки переживали, что звезда может заболеть анорексией.

Напомним, Кети Топурия резко похудела осенью 2018 года после скандала из-за расставания с Гуфом. Тогда говорилось, что рэпер изменил знаменитости со звездой "Дома-2". Однако уже несколько месяцев ходят слухи о том, что Кети Топурия и рэпер снова вместе.

Источник — dni.ru
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