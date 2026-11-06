7 ноября в «Воейкове» покажут мощные поединки и зрелищные приемы

В субботу, 7 ноября, состоится II Фестиваль по национальным и неолимпийским видам спорта Пензенской области. Его проведут на базе дворца единоборств «Воейков».

В фестивале примут участие представители спортивных федераций региона: айкидо, армейского рукопашного боя, восточного боевого единоборства (сетокан и кобудо), чир спорта, танцевального спорта, эстетической гимнастики, гиревого спорта, самбо, кекусинкай и тхэквондо МФТ.

В областном министерстве физкультуры и спорта пообещали, что гости мероприятия увидят мощные поединки и зрелищные приемы.

Начало фестиваля - в 10:00.

Вход свободный.