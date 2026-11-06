7 ноября в «Воейкове» покажут мощные поединки и зрелищные приемы

Спорт

7 ноября в «Воейкове» покажут мощные поединки и зрелищные приемы
Печать
Max

В субботу, 7 ноября, состоится II Фестиваль по национальным и неолимпийским видам спорта Пензенской области. Его проведут на базе дворца единоборств «Воейков».

В фестивале примут участие представители спортивных федераций региона: айкидо, армейского рукопашного боя, восточного боевого единоборства (сетокан и кобудо), чир спорта, танцевального спорта, эстетической гимнастики, гиревого спорта, самбо, кекусинкай и тхэквондо МФТ.

В областном министерстве физкультуры и спорта пообещали, что гости мероприятия увидят мощные поединки и зрелищные приемы.

Начало фестиваля - в 10:00.

Вход свободный.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
соревнования спорт борьба
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!