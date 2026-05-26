На строительство бассейна в Заре потратят 138 млн рублей

Строительство модульного бассейна в микрорайоне Заря обойдется в 138 030 070 рублей. Определение поставщика завершено, указано на сайте госзакупок.

Из этих денег 17 510 320 рублей направят на оплату разработки документации - она должна быть выполнена до 30 июня. Непосредственно работы оценены в 120 519 750 рублей. Средства выделены из бюджета Пензы.

Согласно техническому заданию, площадь бассейна составит 1 559,17 кв. м. Заявленная пропускная способность - 4 смены по 36 человек каждая.

Подрядчику предстоит провести инженерные изыскания, подвести коммуникации, оборудовать газовую котельную, смонтировать видеонаблюдение.

Участок должен быть распланирован с учетом тротуаров шириной от 2,9 до 6 м, кольцевого проезда вокруг здания, автостоянки, последующего озеленения и благоустройства.

Внутри проект предусматривает раздевалки, душевые, кабинет медсестры, тренерскую, методический кабинет, служебные и технические помещения. Эскиз был презентован в январе.

Заказчик работ - Управление капитального строительства Пензы. По условиям контракта объект должен быть полностью готов до 9 декабря 2026 года.