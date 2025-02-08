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Спорт

На «Лыжню России» вышли более 1 500 жителей Пензенской области

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В субботу, 8 февраля, в Пензенской области состоялась XLIII Всероссийская массовая гонка «Лыжня России».

В спортивном празднике приняли участие более 1 500 человек - школьники, студенты, ветераны, вышли и целые семьи.

На «Лыжню России» вышли более 1 500 жителей Пензенской области

Центральной площадкой стала Олимпийская аллея в Пензе.

На «Лыжню России» вышли более 1 500 жителей Пензенской области

Желающих встать на лыжню разделили на 2 возрастные категории: 2006 года рождения и младше, 2005-го и старше. Они покорили дистанции 5 и 10 км.

На «Лыжню России» вышли более 1 500 жителей Пензенской области

«Более 40 лет, начиная с 1982 года, «Лыжня России» объединяет тысячи любителей и профессионалов лыжного спорта. В Пензе этот масштабный спортивный праздник проходит с 2006 года», - напомнили в региональном министерстве физической культуры и спорта.

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Источник — фото областного минспорта
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