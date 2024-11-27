Для вернувшихся участников СВО организуют занятия адаптивным самбо

27.11.2024 | 19:13

В регионе организуют занятия адаптивным самбо для участников спецоперации, которые восстанавливаются после ранений.

Такие планы есть у Федерации самбо Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко на своих страницах в соцсетях в среду, 27 ноября.

Подобные занятия по уникальной методике проводятся в Санкт-Петербурге, Краснодаре. Местные тренеры готовы поделиться наработанным опытом с пензенскими.

Цель занятий - реабилитация бойцов, помощь им в возвращении к привычному образу жизни.

В Петербурге с 2023 года провели более 64 тренировок по адаптивному самбо, благодаря которым почти 50 ветеранов СВО, получивших тяжелые ранения, в том числе и ампутации, отметили улучшение своего физического и психологического состояния.