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Спорт

Для вернувшихся участников СВО организуют занятия адаптивным самбо

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В регионе организуют занятия адаптивным самбо для участников спецоперации, которые восстанавливаются после ранений.

Такие планы есть у Федерации самбо Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко на своих страницах в соцсетях в среду, 27 ноября.

Подобные занятия по уникальной методике проводятся в Санкт-Петербурге, Краснодаре. Местные тренеры готовы поделиться наработанным опытом с пензенскими.

Цель занятий - реабилитация бойцов, помощь им в возвращении к привычному образу жизни.

В Петербурге с 2023 года провели более 64 тренировок по адаптивному самбо, благодаря которым почти 50 ветеранов СВО, получивших тяжелые ранения, в том числе и ампутации, отметили улучшение своего физического и психологического состояния.

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