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Спорт

Во дворец единоборств «Воейков» привезут частицу мощей святого

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30 ноября в Пензе пройдет региональный этап 3-го Патриаршего международного фестиваля спортивных единоборств и боевых искусств «Кубок равноапостольного Николая Японского».

В мероприятии, которое состоится во дворце единоборств «Воейков», планируется участие от 12 до 15 команд спортивных федераций и клубов боевых искусств региона. В первую очередь это спортсмены, которые владеют видами спорта, имеющими корни в Японии: карате, кудо, самбо и так далее.

«В составе каждой команды не более 10 юношей и девушек от 6 до 17 лет включительно. Выступления команд будут носить показательный характер. Участники продемонстрируют навыки техники владения тем или иным боевым искусством в течение не более 5 минут», - пояснили в Пензенской епархии.

Начало соревнований в 9:00. Вход свободный для всех желающих. Победители регионального этапа затем примут участие в финальной части фестиваля в Москве.

В связи с событием в Пензу на 3 дня прибудет икона с частицей мощей Николая Японского. В день состязаний она будет находиться в стенах дворца единоборств.

В другие дни иконе можно будет поклониться в храме святых мучеников Адриана и Наталии (улица Генерала Глазунова, 8): 29-го числа - с 9:30 до 19:00, 30-го - с 12:00 до 19:00, 1 декабря - с 7:00 до 19:00.

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