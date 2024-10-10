«Дизелист» выиграл первый матч с ХК «Гвардия»

10.10.2024 | 12:19

Пензенская молодежная хоккейная команда «Дизелист» продолжила серию домашних матчей. В среду, 9 октября, игроки встретились с ХК «Гвардия» из Краснодара.

Счет в матче открыли пензенцы. В первом периоде вратаря соперников огорчил Гадель Латыпов. Во второй двадцатиминутке краснодарцам удалось забить гол, однако хозяева льда провели серии успешных атак: вторую шайбу забросил Дмитрий Звездочкин, а третью - Григорий Гафаров.

На перерыв команды ушли со счетом 3:1 в пользу «Дизелиста».

В третьем периоде Гадель Латыпов забил четвертый гол, оформив дубль. Краснодарцы не сдавались, атаковали и отправили в ворота пензенцев вторую шайбу.

В последней двадцатиминутке отметились Владислав Карташов, забивший пятый гол, и вновь Дмитрий Звездочкин, практически следом забросивший шестую шайбу.

«Дизелист» обыграл «Гвардию» со счетом 6:2.

Ранее пензенцы на своем льду разбили МХК «Белгород». Первый матч они выиграли со счетом 4:3, а второй - 5:2.