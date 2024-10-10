Сетевое издание|18+|Четверг|10 окт 2024|13:38
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+13oC
+14oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+10oC
+11oC
Завтра | Облачно |
 

Спорт

«Дизелист» выиграл первый матч с ХК «Гвардия»

Печать
Telegram

Пензенская молодежная хоккейная команда «Дизелист» продолжила серию домашних матчей. В среду, 9 октября, игроки встретились с ХК «Гвардия» из Краснодара.

Счет в матче открыли пензенцы. В первом периоде вратаря соперников огорчил Гадель Латыпов. Во второй двадцатиминутке краснодарцам удалось забить гол, однако хозяева льда провели серии успешных атак: вторую шайбу забросил Дмитрий Звездочкин, а третью - Григорий Гафаров.

На перерыв команды ушли со счетом 3:1 в пользу «Дизелиста».

В третьем периоде Гадель Латыпов забил четвертый гол, оформив дубль. Краснодарцы не сдавались, атаковали и отправили в ворота пензенцев вторую шайбу.

В последней двадцатиминутке отметились Владислав Карташов, забивший пятый гол, и вновь Дмитрий Звездочкин, практически следом забросивший шестую шайбу.

«Дизелист» обыграл «Гвардию» со счетом 6:2.

Ранее пензенцы на своем льду разбили МХК «Белгород». Первый матч они выиграли со счетом 4:3, а второй - 5:2.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте