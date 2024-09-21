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Спорт

В Пензе «Кросс нации» собрал более 4 000 любителей бега

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В субботу, 21 сентября, жители Пензы присоединились к всероссийской акции «Кросс нации».

На Олимпийской аллее собрались более 4 000 человек - как профессиональные спортсмены, так и любители активного образа жизни. Самым юным участникам исполнилось лишь 2 года.

В Пензе «Кросс нации» собрал более 4 000 любителей бега

В этом году наряду с индивидуальными забегами состоялся семейный. Победителями в нем стала семья Службиных, на втором месте - Агаповы, третьими финишировали Симаковы.

Памятные подарки получили лидеры в номинациях «Самая дружная команда», «Самая молодая семья», «Самая волевая семья», «Самая разновозрастная семья» и «Самая яркая семья».

В Пензе «Кросс нации» собрал более 4 000 любителей бега

«Победителям соревнований в каждой возрастной группе вручили кубки Минспорта России. Все участники получили сувенирную продукцию - нагрудный номер», - сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Пензенской области.

Всероссийский день бега «Кросс наций» проходит ежегодно в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни».

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Источник — фото областного минспорта
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