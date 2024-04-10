Пензенский «Дизелист» проиграл серию с клубом «Юнисон-Москва»

10.04.2024 | 21:32

В среду, 10 апреля, пензенский «Дизелист» продолжил борьбу в полуфинале Кубка Регионов. На своем льду хоккеисты встретились с клубом «Юнисон-Москва».

Это был третий матч серии, по итогам первых двух счет оказался - 2:0 в пользу московской команды (6 апреля пензенцы уступили сопернику - 1:2, 7-го числа также приняли поражение - 1:5). Серия идет до 3 побед.

В первом периоде атаки и контратаки не принесли обеим командам успеха, ни одной шайбы не было заброшено.

Во втором периоде отличился пензенский игрок Дмитрий Назаров. На 2-й минуте в равенстве он забил гол москвичам.

Гости ответили только в третьей двадцатиминутке. На 8-й минуте пензенского вратаря огорчил Станислав Яровой, реализовав большинство, а на 16-й вторую шайбу забросил Владимир Сычев.

Итог 2:1 в пользу «Юнисон-Москва». Таким образом, «Дизелист» выбывает из борьбы за Кубок Регионов.