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Спорт

«Дизелист» проиграл второй матч серии игр с клубом «Юнисон-Москва»

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В воскресенье, 7 апреля, в подмосковной Балашихе пензенский молодежный хоккейный клуб «Дизелист» провел вторую встречу с командой «Юнисон-Москва» в рамках полуфинала Кубка регионов.

В первом периоде обе команды были очень активны, «Дизелист» атаковал ворота соперников чаще, чем в матче 6 апреля. Однако за 4 секунды до конца двадцатиминутки удача улыбнулась хозяевам льда: шайбу забросил Станислав Яровой.

Он же во втором периоде оформил дубль. Игроки «Юнисон-Москва» закрыли соперников, провели грамотную смену положения и забили гол в пустые ворота пензенской команды.

Третью шайбу также забросил Станислав Яровой.

И четвертый гол остался за хозяевами льда, неожиданный и удачный бросок сделал Кирилл Васильев. Но до конца периода пензенцы все же сумели огорчить голкипера соперников. Забил Ярослав Плис. Он остался один среди пятерых соперников, но быстро отреагировал, шайба прошла между ног игрока «Юнисон-Москва».

В последней двадцатиминутке хозяева льда еще больше укрепили свои позиции. Пятая шайба в воротах пензенцев оказалась после наброса Ярослава Бусыгина, реализовавшего большинство.

Несмотря на грамотные атаки, «Дизелисту» не удалось забить еще один гол. Мачт завершился со счетом 1:5.

Теперь пензенские хоккеисты возвращаются домой. Счет в серии - 2:0 в пользу «Юнисон-Москва» (первый матч «Дизелист» также проиграл). Следующая игра состоится 10 апреля.

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