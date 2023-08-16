Пензенские триатлонисты стали призерами общероссийской эстафеты

Пензенская команда по триатлону заняла второе место на соревнованиях в Липецке в возрастной категории «юниоры 16-19 лет». Они состоялись 12 августа.
В эстафете приняли участие воспитанники и ученики училища олимпийского резерва Илья Сидоркин, Кирилл Рвянин, Виктория Шишкина и Анастасия Носкова. Каждый из них проплыл 250 м, проехал на велосипеде 5 км и пробежал 1,5 км.
Пензенцы финишировали с результатом 1:20:48. От победителей, команды из Москвы, их отделило всего 10 секунд.
Атлетов с высокой наградой поздравил председатель Федерации триатлона Пензенской области Дмитрий Лаврентьев.
«Это результат большой работы и наших ребят, и тренерского состава: мастеров спорта Алексея Захарова и Татьяны Брюханковой», - подчеркнул он.
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