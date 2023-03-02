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Спорт

Пензенские каратисты привезли награды всероссийских соревнований

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«Я проходила разные этапы в своей спортивной карьере: реабилитация, болезнь, моральное выгорание», - призналась участница соревнований Полина Зимина.

Несмотря на все трудности, с которыми пришлось столкнуться, девушка снова в строю и показывает высокие результаты. Полина стала одной из пензенских спортсменок, кто привез со всероссийских соревнований в Одинцове по всестилевому карате золотую медаль. Она заняла первое место среди юниоров 16-17 лет.

«Была серьезная конкуренция, очень долго и упорно готовились к этим соревнованиям. Победу помогло одержать наставничество Бурментьева Александра Николаевича, за что я ему искренне благодарна», - отметила Полина.

Турнир позволил ей получить новое звание: теперь девушка - кандидат в мастера спорта.

Соревнования в Одинцове собрали около 2 000 участников из 37 регионов страны. Из города на Суре туда отправились 7 спортсменов, вернулись с 3 золотыми, 3 серебряными и 1 бронзовой медалью.

Для ребят этот турнир стал показателем готовности к более серьезным стартам.

«В ближайшее время у нас еще два всероссийских турнира, там мы планируем обкатать юных бойцов 12-13 лет, 14-15, кто у нас еще, как говорится, звезд с неба не ловит. Посмотрим, что они там покажут. Ведущие спортсмены подтвердили свою состоятельность», - сообщил старший тренер СШОР «Витязь» г. Пензы Александр Бурментьев.

Теперь в спортивной школе олимпийского резерва «Витязь» активно идет подготовка к первенству России (состоится в апреле) и Кубку России (в мае).

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Источник — ТРК «Наш дом», Анастасия Жукова
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