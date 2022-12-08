Пензенцы уступили баскетболистам из Саранска в любительской лиге

08.12.2022 | 19:47

Единственный коллектив, не имеющий поражений в Пензенской любительской баскетбольной лиге, - саранская «Атриника». Команда из соседнего региона проходит первый круг очень уверенно, показывая красивую и, главное, результативную игру - в среднем она набирает за матч более 95 очков.

Поединком, где гостям из Мордовии было оказано упорное сопротивление, стало противостояние с действующим чемпионом ПЛБЛ «Биокором».

Пензенцы поначалу отпустили соперника в счете - к перерыву гости вели с отрывом в 16 очков. Но красно-синие возродили интригу в третьей четверти. Они стали атаковать точнее и сократили отставание от «Атриники» до пяти пунктов.

И все же саранские игроки сумели сохранить победный результат, в концовке матча забросив несколько важных мячей. Итог встречи - 76:68 в пользу мордовской дружины.

Теперь команде в заключительном туре первого круга чемпионата ПЛБЛ необходимо обыграть студентов университета архитектуры и строительства. В этом случае она захватит единоличное лидерство в лиге.