На площади Ленина открыли сезон зимних видов спорта

01.12.2022 | 20:25

Можно много говорить о здоровом образе жизни. Но лучше просто взять и сделать что-нибудь полезное для своего организма, желательно на свежем воздухе. Прямо в центре города на площади Ленина молодежь и взрослые занялись зарядкой.

«Погода прекрасная, морозит! Но мы не сдались и пошли на это мероприятие», - отметил молодой человек.

Участниками праздника, посвященного всероссийской акции открытия сезона зимних видов спорта, стали более 250 человек.

«Я вижу, что все вы большие любители физкультуры и спорта. Желаю активно провести сегодняшний день и так же активно провести всю зиму», - призвал первый заместитель министра физической культуры и спорта Пензенской области Эдуард Копылов.

Седьмой год не выпускает из рук специальных палок Татьяна Москвитина. Разумеется, пропустить свой любимый сезон жительница Пензы не могла.

«Здоровье, оптимизм. А потом, здесь такие прекрасные люди!» - заявила она.

А для молодежи организаторы акции устроили площадки для стрельбы по электронными мишеням, отжиманий, прыжков со скакалкой, гиревого спорта, провели веселую эстафету для младшеклассников.

«Также планируется, что в этом году будет функционировать более 30 хоккейных коробок по Пензе. Более 30 километров лыжных трасс будет подготовлено. Это ахунская лыжероллерная трасса, всеми любимая Олимпийская аллея, стадион «Снежинка», - перечислил председатель городского спорткомитета Владислав Чесноков.

В зимнем сезоне только в Пензе будет проведено более 80 спортивных мероприятий плюс около 30 массовых.