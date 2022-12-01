Спорт

На площади Ленина открыли сезон зимних видов спорта

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Можно много говорить о здоровом образе жизни. Но лучше просто взять и сделать что-нибудь полезное для своего организма, желательно на свежем воздухе. Прямо в центре города на площади Ленина молодежь и взрослые занялись зарядкой.

«Погода прекрасная, морозит! Но мы не сдались и пошли на это мероприятие», - отметил молодой человек.

Участниками праздника, посвященного всероссийской акции открытия сезона зимних видов спорта, стали более 250 человек.

«Я вижу, что все вы большие любители физкультуры и спорта. Желаю активно провести сегодняшний день и так же активно провести всю зиму», - призвал первый заместитель министра физической культуры и спорта Пензенской области Эдуард Копылов.

Седьмой год не выпускает из рук специальных палок Татьяна Москвитина. Разумеется, пропустить свой любимый сезон жительница Пензы не могла.

«Здоровье, оптимизм. А потом, здесь такие прекрасные люди!» - заявила она.

А для молодежи организаторы акции устроили площадки для стрельбы по электронными мишеням, отжиманий, прыжков со скакалкой, гиревого спорта, провели веселую эстафету для младшеклассников.

«Также планируется, что в этом году будет функционировать более 30 хоккейных коробок по Пензе. Более 30 километров лыжных трасс будет подготовлено. Это ахунская лыжероллерная трасса, всеми любимая Олимпийская аллея, стадион «Снежинка», - перечислил председатель городского спорткомитета Владислав Чесноков.

В зимнем сезоне только в Пензе будет проведено более 80 спортивных мероприятий плюс около 30 массовых.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте