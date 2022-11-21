В Пензе стартовало городское открытое первенство по шорт-треку

21.11.2022 | 19:44

65 воспитанников спортивной школы № 6 принимают участие в двухдневном городском открытом первенстве по шорт-треку. Некоторые из ребят испытывают особое волнение, так как стали бегать на коньках совсем недавно и это их первые старты на льду.

«Сложно, конечно, и падения бывают, и переживания. Но ничего страшного, я им объясняю, что это все-таки первый раз, должны научиться, посмотреть как другие бегают. Поэтому у них как контрольные старты», - сообщила главный судья соревнований Альбина Гончарик.

Юные спортсменки на тренировках дружат. Тем не менее теперь они соперницы. Все вышли в финал и попали в один забег.

«Спорт - это такая вещь, что сначала вы дружите, а когда ты выходишь на старт, забываешь про все и просто бежишь», - объяснили девочки.

Малыши на соревнования бегут два круга, те, кто постарше, - четыре с половиной. Самые взрослые и опытные выясняют, кто быстрее и удачливее на дистанции 1 500 метров. Первенство станет отборочным для участия в состязаниях Приволжского федерального округа. Оно пройдет 30 ноября в Уфе.