В Пензе каратисты сразились на турнире памяти Аркадия Кривцова

21.11.2022 | 20:29

На соревнования по карте во дворце спорта «Олимпийский» собрались около трехсот девушек и юношей. Состязания посвящены памяти Аркадия Кривцова, бывшего президента областной федерации карате, он трагически погиб осенью 2017-го. С 2018-го его коллеги организуют ежегодный турнир в честь Кривцова. Сначала были местного масштаба, теперь уже межрегионального.

«Они проходят в двух направлениях: ката (демонстрация техники, воздух) и кумите (поединок, где соперники сражаются между собой, набирают баллы за определенные действия и выигрывает тот, кто наберет больше)», - сообщил президент Федерации карате Пензенской области Владимир Ефремов.

Максим Сюсюкин - из пензенского клуба «Верность», в карате пришел вслед за братом, успешно выступающим на разных соревнованиях. У Максима был день рождения, с утра дома вручили торт, поздравили, пожелали успехов. На татами он собирался выйти с боевым настроем.

«Хочу занять первое место, сделать себе подарок. Это любимое занятие, и медали тоже хочется получать», - отметил Максим Сюсюкин.

Соревнования проходят по олимпийской системе. Победителей выявляют в разных категориях в зависимости от возраста и веса.