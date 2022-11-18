Спорт

Под Пензой студенты и спасатели на скорость поднялись на 18-й этаж

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Под Пензой прошли областные состязания по скоростному подъему спасателей. Они должны были забежать по лестнице на 18-й этаж в полной боевой выкладке и противогазе.

«Города, особенно крупные областные центры, мегаполисы, растут вверх, становясь все выше. Подъем на этаж - это, возможно, чья-то спасенная жизнь. Насколько будет высок уровень подготовки нашего пожарного, настолько быстро будет выполнена основная боевая задача и спасены люди», - сообщил 1-й заместитель начальника ГУ МЧС России по Пензенской области Алексей Рыжов.

В соревнованиях приняли участие 35 человек - будущие пожарные и представители разных частей МЧС, которые находятся на территории региона.

Спасатели поднимались на высоту 54 метра - чем быстрее, тем лучше. У подготовленного человека на это уходит чуть больше 2 минут.

«В конце тяжеловато, конечно же, так как ускоряешься в начале. А так - классные эмоции, позитив, особенно в конце, когда добегаешь», - поделился участник соревнований Роман Прудкий (г. Заречный).

Румия Пончиева, единственная представительница прекрасной половины человечества, приняла участие в состязаниях. Девушка учится в университете, планирует связать свою жизнь со службой в МЧС. Тяжелая дистанция ее не пугает.

«Аппарат с одеждой весят от 25 до 30 килограммов, тактика должна быть, равномерное дыхание, ритм, чтобы не сбиться», - рассказала участница соревнований.

Она не установила рекорд и не обогнала мужчин. Зато на финише ее встречали аплодисментами.

«Понравилось. Сложнее на последних этажах, сбилось дыхание», - отметила Румия.

Победителей определяли в командном и личном зачете. Состязания «Вертикальный вызов» прошли в четвертый раз.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Кошелев
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