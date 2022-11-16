В Пензе более 100 борцов сразились на ковре в День самбо

16.11.2022 | 21:22

В спортивном зале на ковре отметили свой праздник атлеты. Во Всероссийский день самбо борцам Пензенской области предстояло показать свое мастерство на соревнованиях. В школу «Витязь» приехали ребята 12-14 лет из разных муниципальных образований.

«Замечательное мероприятие охватывает более 30 000 занимающихся самбо в России. Это очень хороший показатель, и число с каждым годом растет», - рассказала министр физической культуры и спорта Пензенской области Евгения Бочкарева.

Майку с пожеланиями и своим автографом она вручила Егору Запяткину, мечтающему стать мастером спорта.

«Это большая честь для меня. Я ее, наверное, повешу на самое видное место в доме. Последние успехи у меня были в «Витязе» - соревнования этой осенью, я занял первое место», - отметил Егор Запяткин.

2022-й еще не закончился, но уже можно сказать, что год для пензенских самбистов был успешным. Борцы показали высокий уровень подготовки на самых престижных соревнованиях. Гордиться есть чем.

«Девочка выиграла спартакиаду, мальчик стал третьим, то есть уже был задел. Плюс детская «Россия» - выиграл мальчик, плюс Софья Солуянова выиграла первенство России, отобралась на первенство мира и недавно в нем поучаствовала. Первенство мира выиграл Затылкин Илья (город Заречный), Алексей Мерзликин - чемпионат Европы», - сообщил главный судья соревнований Олег Можаров.

«У меня много наград за первые, вторые и третьи места. Я стал серебряным призером на первенстве области, и чуть-чуть не хватило на Приволжском федеральном округе», - сообщил спортсмен Михаил Лычик (г. Нижний Ломов).

На этих состязаниях за победу боролись более 100 спортсменов в разных весовых категориях.