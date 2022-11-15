Спорт

В Пензе устроили соревнования по армейскому ножевому бою

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Не на жизнь, а насмерть дрались бы на поле боя, а здесь защищает экипировка, да и оружие не из металла, а резины. Во Дворце детского и юношеского творчества устроили соревнования по армейскому ножевому бою. Участие принимают около 60 спортсменов из Пензы и области.

«В отличие от большинства боевых систем мы не набираем очки. Нож - это не средство набора очков, это оружие, по сути, уничтожения противника. Поэтому мы убираем «жизни» у противников. Изначально 16 «жизней» у бойца, каждое попадание убирает его «жизнь» - смотря куда попали», - объяснил главный судья Дмитрий Тышкунов.

«Самый сложный прием - не нарушив правила, в самом начале ножевого боя попасть в шею и получить 16 баллов. Я на соревнованиях в первый раз, но на тренировках мне удавалось такое», - рассказал участник соревнований Амир Миликов.

Каждый спортсмен участвует в двух боях, в итоге останется только четверо участников, победителя определят по олимпийской системе.

У ребят из военно-патриотического клуба «Гвардия» оружие было огнестрельное, но в показательном выступлении они продемонстрировали, что и с ножами управляются неплохо.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — ТРК «Наш дом», Анастасия Жукова
0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте