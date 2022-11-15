В Пензе устроили соревнования по армейскому ножевому бою

15.11.2022 | 19:30

Не на жизнь, а насмерть дрались бы на поле боя, а здесь защищает экипировка, да и оружие не из металла, а резины. Во Дворце детского и юношеского творчества устроили соревнования по армейскому ножевому бою. Участие принимают около 60 спортсменов из Пензы и области.

«В отличие от большинства боевых систем мы не набираем очки. Нож - это не средство набора очков, это оружие, по сути, уничтожения противника. Поэтому мы убираем «жизни» у противников. Изначально 16 «жизней» у бойца, каждое попадание убирает его «жизнь» - смотря куда попали», - объяснил главный судья Дмитрий Тышкунов.

«Самый сложный прием - не нарушив правила, в самом начале ножевого боя попасть в шею и получить 16 баллов. Я на соревнованиях в первый раз, но на тренировках мне удавалось такое», - рассказал участник соревнований Амир Миликов.

Каждый спортсмен участвует в двух боях, в итоге останется только четверо участников, победителя определят по олимпийской системе.

У ребят из военно-патриотического клуба «Гвардия» оружие было огнестрельное, но в показательном выступлении они продемонстрировали, что и с ножами управляются неплохо.